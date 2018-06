Außenministertreffen: Weiter keine Einigung über Blauhelm-Truppe für Ostukraine

BerlinDas erste Außenministertreffen seit über einem Jahr im Ukraine-Konflikt hat keine Einigung über einen Blauhelm-Einsatz erzielt. „Grundsätzlich sind beide Seiten offen für eine solche Mission der Vereinten Nationen“, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas am Montagabend nach mehrstündigen Gesprächen mit seinen Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine in Berlin. „Allerdings liegen die Vorstellungen, wie eine solche Mission aussieht, wie das Mandat ausgestaltet ist, wie das Einsatzgebiet ist, doch noch sehr weit auseinander.“ Die politischen Direktoren sollten in den kommenden Wochen nun weiter verhandeln – „nicht über das Ob, sondern über das Wie einer solchen Mission“ in der Ostukraine.