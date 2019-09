Besuch in Washington Die leise Greta bleibt in den USA eine Randfigur

Trotzdem ist die Demonstration an diesem Tag eine große Sache für die „Fridays for Future“-Bewegung in den USA. Auch in den Vereinigten Staaten schwänzen Schülerinnen und Schüler regelmäßig den Unterricht, um auf die befürchtete Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zu einer Massenbewegung wie in Teilen Europas ist die Bewegung jedoch nie geworden. „Wir stehen hier normalerweise mit zehn bis 15 Demonstranten“, sagt eine sichtlich überwältigte Organisatorin während ihrer Rede. Für das demonstrationsfreudige Washington, wo jeden Tag Aktivisten Mahnwachen, Kundgebungen und Proteste vor dem Weißen Haus organisieren, ist das äußerst überschaubar.