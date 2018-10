Börsennotierte Unternehmen Kalifornien führt Frauenquote für Verwaltungsräte ein

Kalifornien will mit einer Quotenregelung mehr Frauen den Weg in die Führungsetage von Unternehmen ebnen. Börsennotierte Firmen mit Sitz in dem US-Bundesstaat müssen bis Ende 2019 mindestens eine Frau in ihren Verwaltungsrat berufen. Gouverneur Jerry Brown unterzeichnete am Sonntagabend ein entsprechendes Gesetz. Unternehmen mit fünf Sitzen in dem Gremium müssen demnach bis Ende 2021 zwei Plätze für Frauen reservieren, Firmen mit sechs oder mehr Sitzen drei Plätze. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 300.000 Dollar.