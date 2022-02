Boris Johnson Jetzt soll ihn das „Brexit-Freiheits-Gesetz“ retten

Der schottische Kulturminister Angus Robertson beklagte, der Vorstoß in London sei „mit wenig Diskussion, Konsultation oder Respekt vor dem schottischen Parlament und der schottischen Regierung“ erfolgt. Die Regierung in London habe ihre Pläne für das geplante Gesetz über das Wochenende „eilig“ vorangetrieben und die Landesregierung in Edinburgh nur kurzfristig und vage dazu unterrichtet.



Schottlands Separatisten dürften sich über den hastigen Vorstoß der britischen Regierung und über das Chaos in London freuen. Boris Johnson ist in Schottland seit jeher ausgesprochen unbeliebt. In einigen Umfragen nimmt die Zahl der Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit derzeit wieder zu.



