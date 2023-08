Brände: Waldbrände in Kanada bedrohen 150.000-Einwohner-Stadt

Riesige Waldbrände zwingen in Kanada immer mehr Menschen dazu, sich in Sicherheit bringen zu müssen. In Kelowna im Westen des Landes wurde am Freitag der Notstand ausgerufen. Die 150.000 Einwohner sollten bereit sein, ihre Häuser gegebenenfalls sofort zu verlassen, erklärte die Stadtverwaltung.