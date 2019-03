Brasilien: Vale feuerte vor Dammbruch offenbar Prüffirma

Am Wochenende waren rund fünf Wochen nach dem verheerenden Dammbruch der Konzernchef und weitere Führungskräfte zurückgetreten. Die Hinweise hatten sich zuletzt gemehrt, dass der brasilianische Konzern von einem erhöhten Bruchrisiko wusste. Bei dem Dammbruch an einem Rückhaltebecken im Bundesstaat Minas Gerais wurden im Januar vermutlich mehr als 300 Menschen getötet und große Mengen an giftigem Schlamm freigesetzt.