Brett Kavanaugh: Was Trumps neuer Richter für die Wirtschaft bedeutet

Kavanaugh habe sich in seiner Karriere stets gegen „Überregulierung“ eingesetzt, heißt es in einem Schreiben an einflussreiche Unternehmensvertreter, aus dem das US-Medium Politico zitiert. Auch habe der Richter dabei geholfen, „die zerstörerischsten neuen Umweltregeln von Präsident Obama“ abzuräumen und unabhängige Regulierungsbehörden einzuschränken. Kavanaugh, so die Botschaft, ist gut fürs Geschäft.