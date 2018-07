Brexit: Britischer Umweltminister Gove nennt Brexit-Kompromiss realistisch

LondonDer als Brexit-Hardliner geltende britische Umweltminister Michael Gove hat den vom Kabinett verabschiedeten EU-Austrittsplan als realistischen Kompromiss bezeichnet. Die von Premierministerin Theresa May gezogenen roten Linien würden beachtet und die Forderungen der Wirtschaft berücksichtigt, sagte Gove am Sonntag der BBC. Zwar seien nicht alle Hoffnungen einiger Brexit-Befürworter erfüllt worden. Man dürfe in der Politik aber „das Perfekte nicht zum Feind des Guten machen“. Eines der wichtigen Ergebnisse sei, das sich das gesamte Kabinett hinter den Kompromiss gestellt habe.