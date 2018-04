Britischer Ex-Premier: Tony Blair warnt vor Folgen des Brexit für Nordirland-Frieden

Er empfahl seiner Nachfolgerin Theresa May, den Frieden in Nordirland nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Der Brexit sei ein Angriff auf das „Herzstück“ des Friedensabkommens, sagte der damalige Verhandlungsführer Blair in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ (Dienstag) und mehreren europäischen Zeitungen. Er könne den mühsam austarierten Kompromiss zwischen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen in Nordirland „fundamental verändern“.