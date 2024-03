Brückenunglück in Baltimore In Bremerhaven stauen sich jetzt Tausende Autos

Was die Ein- und Ausfuhr von Containern angeht, erwartet Manders, dass andere Häfen das zusätzliche Volumen der Schiffe, die eigentlich Baltimore ansteuern wollten, stemmen könnten: „Im letzten Quartal hatte Baltimore einen Umschlag von etwa 265.000 Containern, andere Häfen in der direkten Nachbarschaft sind in der Hinsicht größer“, sagt der Experte. „Die Häfen in New York und New Jersey etwa schlagen acht Mal so viel um, Savannah fünf Mal so viel und Norfolk immerhin noch drei Mal so viel“. Er nimmt an, dass ein Großteil der Schiffe jetzt an den nächstgelegenen Hafen in Norfolk umgeleitet werden.