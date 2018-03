Bundespolizei unter Druck: Von Justizminister Sessions beauftragter Staatsanwalt prüft Vorwürfe gegen FBI

WashingtonUS-Justizminister Jeff Sessions hat einen Staatsanwalt damit beauftragt, Entscheidungen des FBI während des Wahljahres 2016 zu prüfen. Der Minister sah aber davon ab, ähnlich wie bei den Russland-Untersuchungen einen Sonderermittler zu ernennen, wie es mehrere Republikaner gefordert hatten. Das geht aus einem Brief von Sessions an den Senator Chuck Grassley und zwei weitere Konservative hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde.