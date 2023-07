China hat die Nase vorn Indien als neue Supermacht? Weit gefehlt!

Indiens Wirtschaft ist trotz des außergewöhnlichen Wachstums in den letzten zwei Jahren – als Indien in den Club der fünf größten Volkswirtschaften der Welt aufgenommen wurde – immer noch viel kleiner als die Chinas. In den frühen 2000er-Jahren waren Chinas Produktion, Exporte und BIP etwa zwei- bis dreimal so groß wie Indiens. Heute ist Chinas Wirtschaft etwa fünfmal so groß, mit einem BIP von 17,7 Billionen Dollar gegenüber Indiens BIP von 3,2 Billionen Dollar.