China Xi Jinping reist möglicherweise nicht zum G20-Gipfel nach Rom

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird dem Gipfel der großen Industrieländer (G20) Ende Oktober in Rom möglicherweise fernbleiben. Als Grund gelten Chinas extrem strenge Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie. Die Finanzagentur Bloomberg berichtete am Mittwoch, chinesische Diplomaten hätten Spitzenbeamte der G20-Gruppe schon bei einem Treffen im September in Florenz informiert, dass Xi Jinping nicht beabsichtige, persönlich teilzunehmen. Zur Begründung hätten sie auf Chinas strikte Schutzmaßnahmen gegen das Virus verwiesen.