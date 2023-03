China Xis Wirtschafts-Vollstrecker übernimmt das Ruder

Doch nach genauerem Hinsehen haben die Beobachter ihre Meinung zumindest teilweise revidiert. Denn vor allem den künftigen Premier Li Qiang einfach als „Ja-Sager“ abzutun, ginge zu weit. Der 63-Jährige hat eine lange Karriere hinter sich, die er vor allem an der wohlhabenden Ostküste Chinas verbracht hat. Ihm werden wirtschaftlicher Sachverstand und eine durchaus freundliche Haltung gegenüber privaten Unternehmen nachgesagt.



Lesen Sie auch: China – Kalter Krieg, heiße Konjunktur



Als Parteisekretär in Shanghai setzte er sich für die Interessen der lokalen Wirtschaft ein und warb gleichzeitig um ausländische Investitionen. Während seiner Amtszeit baute Tesla eine große Fabrik in der Stadt. „Er redet nicht so viel über Ideologie, sondern ein bisschen mehr darüber, wie man Dinge macht“, sagt Nis Grünberg vom China-Institut Merics in Berlin. Damit passe er ganz gut in die Rolle des Premierministers.