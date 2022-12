Chinas Drohungen gegen Taiwan „Kann sein, dass der Krieg schon morgen beginnt“

Taiwan hat rund 24 Millionen Einwohner, in China leben rund 1,4 Milliarden Menschen. Ihren Streitkräften gehören rund 200.000 Soldaten an, Chinas Truppe zählt zwei Millionen Soldaten. Wie gut sind Sie auf einen möglichen Angriff vorbereitet?

Wir sind in dauerhafter Alarmbereitschaft, denn es kann auch morgen schon so weit sein, dass der Krieg beginnt. Was aber manchen Menschen vielleicht nicht so ganz klar ist: Hier geht es nicht allein um uns – sondern ein Angriff gegen Taiwan ist ein Angriff auf die Weltwirtschaft. Jeder dritte Euro, den die Deutschen, die Amerikaner, die Franzosen, die Briten und die Japaner durch ihren Handel mit der Welt verdienen, stammt aus ihren Geschäften mit Taiwan und seinen Anrainerstaaten...