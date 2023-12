COP28 UN-Klimakonferenz ist in die Verlängerung gegangen

12. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock hält den Abschlussentwurf für unzureichend. Bild: Bild: dpa

Die Weltklimakonferenz in Dubai ist am Dienstag wie erwartet in die Verlängerung gegangen. Eigentlich wollte Konferenzpräsident Sultan al-Dschaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten das Treffen der knapp 200 Staaten um 11.00 Uhr vormittags Ortszeit (08.00 Uhr MEZ) abschließen. Doch das Ringen um einen Abschlusstext ging weiter.