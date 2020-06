Coronakrise: EU-Kommission will Hilfen für Start-Ups und Kleinunternehmen erleichtern

Die EU-Kommission will Vorschriften lockern, um zusätzliche Hilfen für Kleinunternehmen während der Coronakrise zu ermöglichen. Zum einen soll es für Privatinvestoren leichter werden, solche Firmen und Start-ups zu rekapitalisieren, erklärte sie am Freitag. Parallel dazu sollen auch die kleineren Unternehmen staatliche Hilfen erhalten dürfen, die bereits vor der Krise in Schwierigkeiten waren.