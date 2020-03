Coronavirus „Unternehmen müssen Risiken neu und ehrlich gewichten“

Was empfehlen Sie Unternehmen noch?

Sich der Lagerfrage zu stellen: Ist es wirklich das beste Modell, seine Produktion vollends auf Just in time auszurichten, also immer nur gerade das zu beziehen, was man sofort verarbeitet? Oder leistet man sich stattdessen besser wieder die Sicherheit, gewisse Lagerkapazitäten zu Hause aufzubauen?