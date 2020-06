Coronavirus: WHO will Entscheidung zu Studie mit Malaria-Mittel in 24 Stunden treffen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will innerhalb von 24 Stunden entscheiden, ob eine klinische Studie mit dem umstrittenen Malariamittel Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid-19-Patienten fortgesetzt werden soll. Bis dahin habe man genügend Informationen vorliegen, um zu einem Beschluss zu kommen, teilt die WHO mit.