Demokratiebewegung Erneut zahlreiche Demonstranten in Weißrussland festgenommen

Die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja lobte in ihrem Exil in der EU die friedliche und mutige Aktion der Ärzte. Sie warf den Behörden vor, mit der Festnahme von medizinischem Personal in der Corona-Pandemie die Gesundheit der Menschen zu gefährden. Wegen Streiks und Protesten waren Ärzte auch entlassen worden. Lukaschenko opfere das Leben der Menschen, um sich selbst an der Macht zu halten, sagte Tichanowskaja. An diesem Sonntag werden bei neuen Protesten in Minsk wieder Zehntausende Menschen erwartet.