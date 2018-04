Deripaska, Vekselberg, Kerimow: Nach US-Sanktionen und Kurssturz – Kreml will zwei Steueroasen für seine Oligarchen schaffen

Am Montag hat es an den russischen Börsen den stärksten Einbruch seit der Annexion der Krim erlitten mit einem Verlust von zeitweise neun Prozent. Die von den Sanktionen betroffenen Aktien des Alu-Riesen Rusal verloren an der Moskauer Börse mehr als 20 Prozent, an der Börse Hongkong sogar rund 50 Prozent. Das Unternehmen hat seine Investoren vor den Folgen der Sanktionen gewarnt. Am Dienstag rutschten die Aktien des Unternehmens an der asiatischen Börse um weitere 7,8 Prozent ab.