Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer: IHK-Chef Brennauer bemängelt fehlende Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen in Ungarn

Vor kurzem kündigte Premier Orbán an, vor allem die nationalen Unternehmen fördern zu wollen. Wird es zu einer Renationalisierung der Wirtschaftspolitik kommen?

Die Regierung bemüht sich aus ihrer Sicht, in bestimmten Branchen ein Gleichgewicht zwischen nationalen und internationalen Unternehmen herzustellen. Der Bankensektor, der Handel, bei der Stromerzeugung und in der Telekommunikation sind Branchen, wo es bereits in der Vergangenheit solche Bestrebungen gab. Diese Politik wird sicher unter der neuen Regierung fortgeführt werden.