 Dmitri Medwedew: Russlands Regierungschef sagt Tradition geht vor Verfassung

MoskauFür Russlands Ministerpräsidenten Dmitri Medwedew haben „traditionelle russische Werte“ im Zweifel Vorrang vor den verfassungsmäßig garantierten Menschenrechten. Das schrieb der Regierungschef in einem Artikel zum 25-jährigen Jubiläum der Verfassung, das in Russland am Mittwoch begangen wurde.