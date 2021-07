Ermittlungen gegen Ex-Präsidenten Warum Trumps Finanzchef jetzt vor Gericht muss

Am Donnerstag um 6:20 Uhr morgens nun stellte sich Weisselberg, der langjährige Finanzchef des Unternehmens des Ex-Präsidenten, den Ermittlern. Ihm und der Organisation wird vorgeworfen, über 15 Jahre durch ein illegales Vergütungssystem für Führungskräfte Steuern auf 1,7 Millionen Dollar hinterzogen zu haben. Rund acht Stunden später wurde Weisselberg dem Richter am Supreme Court des Staates New York vorgeführt. In Handschellen.