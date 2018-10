EU-Austritt EU-Kommission rechnet mit Brexit-Vereinbarung bis November

BerlinIn die lange festgefahrenen Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien ist nach Einschätzung von EU-Kommissionpräsident Jean-Claude Juncker Bewegung gekommen. „Ich gehe davon aus, dass wir eine Einigung finden, was die Bedingungen des Austrittsvertrags anlangt“, sagte er in einem am Samstag veröffentlichten Interview der österreichischen Zeitungen „Der Standard“, „Kurier“ und „Falter“. Beide Seiten müssten sich aber auch auf eine politische Erklärung verständigen, die den Austrittsvertrag begleite.