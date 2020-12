EU: China dämpft Hoffnungen auf baldigen Abschluss des Investitionsabkommens

China hat die Hoffnungen auf die baldige Vereinbarung eines Investitionsschutzabkommen mit der Europäischen Union (EU) etwas gedämpft. Die Volksrepublik werde sich in den Verhandlungen nicht drängen lassen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Freitag in Peking. Es gehe auch darum, dass China seine Sicherheits- und Entwicklungsinteressen wahren wolle.