EU-Kommission: Selmayr verteidigt nach Kritik seine Ernennung zum EU-Generalsekretär

BrüsselDer deutsche Spitzenbeamte Martin Selmayr hat zum ersten Mal öffentlich seine umstrittene Ernennung zum Generalsekretär der EU-Kommission verteidigt. Nach seinem Kenntnisstand hätten vor rund vier Wochen alle 28 EU-Kommissionsmitglieder am Tisch gesessen und gesagt: „Wir wollen den Selmayr zum Generalsekretär haben“, erklärte der 47-Jährige am Montagabend am Rande einer Lesung des österreichischen Autors Robert Menasse in Brüssel.