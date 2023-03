EU-Recht: Bund will offenbar Energie-Hilfen für Industrie ausweiten – Preisbremse greift nicht

Hintergrund ist vor allem, dass die Strom- und Gaspreisbremse von den Industriebetrieben wenig in Anspruch genommen wird. Die Wirtschaftsverbände klagen, die Unterstützung sei nicht ausreichend und die Regelungen vor allem zu kompliziert. Der Bund will daher den „Befristeten Krisenrahmen“ (TCTF) der EU, der ohnehin reformiert werden soll, an mehreren Punkten ändern.