EU-Wiederaufbau: EU-Hilfsprogramm für Firmen soll im Herbst an den Start gehen

Das Programm ist Teil der am Mittwoch von der EU-Kommission vorgestellten Maßnahmen im Kampf gegen die Coronakrise. „Unsere beste Schätzung ist, dass die europäischen Unternehmen in diesem Jahr 720 Milliarden Euro benötigen, um verlorenes Eigenkapital zu ersetzen“, sagte EU-Vizepräsidentin und Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Freitag in Brüssel.