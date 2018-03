Europäische Union: Der Brexit-Austrittsvertrag hat 118 Seiten – EU-Kommissar präsentiert Entwurf

BrüsselDie Brexit-Verhandlungen sind in eine neue Phase eingetreten: Neben den politischen geht es nun auch um juristische Fragen. Die EU-Kommission hat am heutigen Mittwoch den ersten Entwurf des britischen Austrittsvertrages vorgelegt. Auf 118 Seiten und in 168 Vertragsartikeln sind die Scheidungsmodalitäten zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich geregelt.