Europäische Union: EU-Parlament verlangt harte Haltung bei Brexit-Verhandlungen

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat in seinen Verhandlungsrichtlinien für die weiteren Gespräche mit Großbritannien einen ähnlichen Kurs vorgeschlagen. Möglich sei nur ein Freihandelsabkommen, das nicht dieselben Vorteile wie die EU-Mitgliedschaft haben und nicht bis zur Teilnahme am EU-Binnenmarkt gehen könne, schrieb er in seinem Vorschlag für den Gipfel der übrigen 27 EU-Mitglieder in der kommenden Woche.