Europäischer Haftbefehl: EU-Gutachter zweifelt an Zulässigkeit kroatischer EuGH-Anfrage

LuxemburgEin wichtiger Gutachter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hat sich ablehnend zu einer Anfrage eines kroatischen Gerichts zur Klärung einer Grundsatzfrage des europäischen Haftbefehl geäußert. Ein Gericht in Zagreb hatte sich in einem Verfahren um die Auslieferung eines der Bestechung verdächtigen Ungarn an Kroatien an den Gerichtshof gewandt. Dabei ging es um die Frage, ob Ungarn die Vollstreckung europäischer Haftbefehle, die Kroatien gestellt hatte, ablehnen durfte.