 Europawahl: Ex-Ukip-Chef Farage „droht“ mit erneuter Kandidatur für EU-Parlament

LondonDer ehemalige Chef der EU-feindlichen britischen Partei Ukip will im Falle einer Verschiebung des Brexits erneut für das Europaparlament kandidieren. Das teilte Farage am späten Freitagabend per Twitter mit. Sollte der EU-Austritt Großbritanniens über die Wahl des EU-Parlaments Ende Mai hinaus verschoben werden, wolle er für die neu gegründete „Brexit Partei“ antreten, erklärte Farage.