Extreme Hitze : Frankreich, Spanien und Griechenland kämpfen weiter mit Waldbränden

In Portugal waren die Temperaturen am Wochenende gesunken. Im Norden des Landes gab es nach Angaben der Behörden am Sonntag dennoch zwei Waldbrände. Das portugiesische Gesundheitsministerium hatte am Samstagabend mitgeteilt, dass in den vergangenen sieben Tagen 659, zumeist ältere Menschen an den Folgen der Hitzewelle gestorben seien. Am Donnerstag hatten die Temperaturen in mehreren Regionen 40 Grad Celsius und an einer Wetterstation im zentralen Bezirk Viseu 47 Grad Celsius überschritten.