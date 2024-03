Fachkräfte-Zuwanderung Lange schauten alle auf Kanada – nun blicken die Kanadier nach Deutschland

„Lange galt: Es dürfen die kommen, die hoch qualifiziert sind – und sollten sie in der ersten Generation dennoch Taxi fahren, wird eben die zweite Generation durchstarten“, erzählt Schammann. In Deutschland ging es dagegen lange darum, nur besonders gefragte Berufsgruppen anzuziehen, Menschen, die Lücken in den sogenannten Mangelberufen füllen würden. Die Bundesagentur für Arbeit prüfte in vielen Fällen vor einer möglichen Einreise, ob eine konkrete Stelle statt mit einem Menschen aus dem Ausland mit einer in Deutschland arbeitsuchend gemeldeten Person besetzt werden könnte.