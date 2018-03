Fall Ján Kuciak: EU kündigt nach Journalistenmord Prüfung von Finanzströmen an

BerlinNach der Ermordung des slowakischen Journalisten Ján Kuciak will auch die EU-Kommission Nachforschungen anstellen. „Wir schauen uns den Fall jetzt genau an“, sagte Haushaltskommissar Günther Oettinger der „Welt“ (Donnerstagausgabe) laut Vorabmeldung. In ein paar Wochen werde es über die Finanzströme und einen möglichen Missbrauch Klarheit geben. Oettinger hält es nach eigenen Worten für möglich, dass in dem Fall Zahlungen an Landwirte oder Agrarunternehmen für kriminelle Zwecke missbraucht worden seien.