Finanzieller Absturz Neuer Finanzminister soll Argentinien aus Wirtschaftskrise helfen

Dujovne betonte in seinem Reuters vorliegenden Brief, er halte eine „maßgebliche Erneuerung“ im Wirtschaftsteam der Regierung für nötig. Er betonte seinen Anteil in den Bemühungen, das Staatsdefizit in den Griff zu bekommen und die öffentlichen Ausgaben zu kürzen. „Wir haben zweifellos auch Fehler gemacht“, räumte er zugleich allerdings ein. „Und haben alles Erdenkliche getan, um sie zu korrigieren.“ Mit seinem Rücktritt leiste er einen Beitrag für eine Regierung, die auf die Menschen höre und entsprechend handele.