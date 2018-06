Flüchtlingskrise: Dänemark und Österreich planen Asylzentrum außerhalb der EU

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz bestätigte die Planungen. „Es ist eine Initiative in Absprache mit einigen wenigen europäischen Staaten“, sagte er in Brüssel bei einem Besuch der EU-Kommission. Seiner Ansicht nach könnten sich illegale Flüchtlinge in Europa derzeit aussuchen, wo sie ihren Asylantrag stellten.