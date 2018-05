Flüchtlingspolitik: Bosnien will Grenzen stärker gegen Zuwanderer sichern

Auswanderer suchen in jüngster Zeit verstärkt einen Weg über Bosnien-Herzegowina, um die schwer bewachten Grenzen und Straßen anderer Balkanstaaten zu umgehen. Hunderte von ihnen kampieren in Sarajewo und anderen Städten im Freien. Am Donnerstag lösten die Behörden in Velika Kladusa im Nordwesten des Landes ein provisorisches Zeltlager von Migranten auf und brachten Dutzende Menschen in andere Unterkünfte.