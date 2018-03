Flüchtlingspolitik: Israel streitet über Abschiebepläne für 40.000 Flüchtlinge

Teklit Michael kam 2007 nach Israel, er war vor dem unbefristeten Militärdienst in seiner Heimat geflohen, den die Vereinten Nationen mit „Versklavung“ vergleichen. Er arbeitete in Israel als Putzmann und als Koch, zahlte Steuern, mietete eine Wohnung, so erzählt er. Die Regierung erlaubte Eritreern allerdings erst 2013, einen Antrag auf Asyl zu stellen. Michael hat bisher keine Antwort erhalten. „Ich hänge in der Luft“, sagt er. Monatlich muss er ein neues Arbeitsvisum beantragen. Staatliche Hilfen bekam er keine.