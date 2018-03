Französische Initiative: Von der Leyen begrüßt Plan für Interventionstruppe

Die EU-Staaten reagieren mit ihrer engeren Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik auf den Brexit-Beschluss und die zunehmende Unberechenbarkeit der USA. Ziel der Europäer ist es, militärisch unabhängiger von beiden Staaten zu werden. Inzwischen nimmt die Kooperation konkrete Züge an. Bei einem Treffen am Dienstag in Brüssel einigten sich die Pesco-Staaten auf 17 Projekte, die sie in unterschiedlicher Zusammensetzung gemeinsam verfolgen wollen. Frankreich wird die Führung bei zwei Vorhaben übernehmen. Der Aufbau einer gemeinsamen Interventionstruppe ist in den 17 Projekten nicht enthalten.