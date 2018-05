Französische Staatsbahn: Frankreich will 35 Milliarden Euro Schulden der Bahn übernehmen

Der Regierungschef habe außerdem zusätzliche Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro pro Jahr angekündigt. Die Unsa erklärte, das Angebot sei ein Fortschritt in den Verhandlungen mit der Regierung, um die seit zwei Monaten andauernden Bahnstreiks beizulegen. Die Gewerkschaft halte noch an den Streiks fest, werde aber „sehr bald“ entscheiden, ob sie ihre Position ändere.