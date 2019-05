„Fridays for Future“-Proteste: Thunberg, Neubauer und Co. fordern Welt zum Klimastreik auf

MünchenGemeinsam mit der Klimaschützerin Greta Thunberg und weiteren Mitstreitern hat die deutsche Aktivistin Luisa Neubauer zur Teilnahme am weltweiten Klimastreik aufgerufen. In einem Gastbeitrag in der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag) appellieren Thunberg, Neubauer und Co. an Erwachsene, sich den Klimaprotesten der Schüler und Studierenden am Freitag anzuschließen.