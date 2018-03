Gehaltstransparenz: Frankreich will ungerechte Löhne bestrafen

ParisIm Kampf für eine gerechtere Entlohnung von Frauen plant Frankreichs Regierung ein härteres Vorgehen - dazu könnten auf mittlere Sicht auch Strafen für Unternehmen gehören. Firmen mit ungerechtfertigten Gehaltsunterschieden zwischen weiblichen und männlichen Mitarbeitern drohen demnach von 2022 an Geldstrafen in Höhe von einem Prozent der gesamten Lohnsumme. Das berichteten die französische Zeitung „Le Monde“ und andere französische Medien am Donnerstag. Dieser Vorstoß gehöre zu einem großen Reformpaket, das Arbeitsministerin Muriel Pénicaud Ende April präsentieren wolle.