Geplantes Gesetz EU-Länder bringen Verbot von Einwegbechern aus Plastik auf den Weg

BrüsselDie EU-Staaten stellen sich hinter das geplante Verbot von Besteck, Tellern und Trinkhalmen aus Plastik in Europa. Bestimmte Kunststoff-Einwegprodukte sollen nach einer Übergangszeit vom Markt verschwinden, teilten die Botschafter der 28 EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel. Die Vermittlungsverhandlungen über das Gesetz mit dem EU-Parlament und der Kommission sollen in knapp einer Woche beginnen.