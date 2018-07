Man kann den Brexit - erwachsen aus der Spaltung, die die UKIP-Partei in England gesät hat - in diesem Sinne quasi als eine Kriegserklärung sehen: Indem man den Europäern sagt, dass man künftig lieber mit fernen Ländern als mit den eigenen Nachbarn zusammenarbeiten werde, wirft man den Fehde-Handschuh hin und erklärt, dass man zum ideologisch verbohrten Maximalvertreter eigener Interessen mutiert ist. Die internationale liberale Ordnung nämlich beruht darauf, dass man gleichzeitig Interessen wahren und auf Ausgleich bedacht sein muss, um am Ende in einem harmonischen Gebilde gemeinsam leben zu können. Das heißt, dass ein Ergebnis niemals nur ein "Win", und ein "first" ist. Nur in der vorpolitischen Welt des Urzustandes, denn es, nach der Meinung aller modernen politischen Philosophen zu überwinden gilt, herrscht Thomas Hobbes' “Krieg aller gegen alle”. Der geht so aus, dass ein stärkerer den nächsten schwächeren drangsaliert und quält. Eine solche Welt möchte Wladimir Putin, denn dann sind alle seine Gegner auf dem Niveau angekommen, auf dem sich Herrschaft und Machtausübung in Russland seit geraumer Zeit befinden. So weit nach unten gezogen, kann Putin gegen einen Gegner wie Europa nur gewinnen, denn hier spielt er nach den Regeln des Faustrechts, die er selber in seiner Oligarchie aufgestellt und erprobt hat.