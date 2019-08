Grant County, West Virginia: In diesem Landstrich heißt die Hoffnung: Trump

Ob Trumps Wirtschafts- und Umweltpolitik der Gegend wirklich nachhaltig helfen kann - und was die Erfolge der letzten Zeit wirklich mit Trump zu tun haben, ist allerdings fraglich. West Virginia profitierte in den vergangenen Jahren auch von Entwicklungen, die andere angestoßen haben. Der Gasboom eröffnete neue Chancen, da in den Bergen nicht nur Kohle, sondern auch Schiefergas in großen Mengen vorhanden ist. Grant County gewann durch eine neue Schnellstraße an Attraktivität. Mit dem Auto dauert die Fahrt aus den Appalachen nach Washington nur noch rund zwei Stunden. Auch das eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten und hebt die Stimmung.

Bild: Scott Suchman für WirtschaftsWoche