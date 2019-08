Griechenland: Athen baut nach Zustrom von Migranten Grenzüberwachung aus

Auf der griechischen Insel Lesbos waren am Donnerstag 16 Flüchtlingsboote mit rund 650 Menschen an Bord angelandet. Bei der größten Massenankunft seit drei Jahren waren laut örtlicher Polizei und dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR allein 13 Boote innerhalb einer Stunde in Lesbos angekommen. Die Zahl der Flüchtlingsankünfte in Griechenland stieg im August auf rund 7000, der höchste Wert seit drei Jahren. Nach Angaben von Hilfsorganisationen kommen die meisten Menschen aus Afghanistan.