Großbritannien: Britisches Oberhaus stellt harten Brexit infrage

LondonWürde man die Politik der britischen Regierung mit einem Boxkampf vergleichen, wäre die Bilanz der Brexit-Debatte im Parlament klar: Am Mittwoch hat die Premierministerin Theresa May die Runde verloren. Die so genannten Peers aus dem britischen Oberhaus ergänzten den von May vorgelegten Gesetzesentwurf zum Austritt aus der Europäischen Union (EU).