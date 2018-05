Großbritannien: Mays Konservative entgehen Schlappe bei Kommunalwahlen

In London konnten die Tories wichtige Hochburgen verteidigen. In anderen Städten holten sie sich unter anderem Stimmbezirke von der Europa-feindlichen Ukip zurück. Die oppositionelle Labour-Partei schnitt trotz einiger Zugewinne deutlich schlechter ab als erwartet, was auch dem linken Parteichef Jeremy Corbyn zugeschrieben wurde. „Die Ergebnisse sind so gut, wie man sie von einer Regierungspartei nach acht Jahren an der Macht erwarten konnte“, sagte der Politikwissenschaftler Tony Travers am Freitag.